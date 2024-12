https://fr.sputniknews.africa/20241214/legypte-renforce-sa-flotte-maritime-avec-le-nouveau-navire-wadi-el-arish-1069710475.html

L'Égypte renforce sa flotte maritime avec le nouveau navire Wadi El-Arish

Le navire renforce la flotte commerciale égyptienne nationale composée de 14 navires égyptiens pour sécuriser et transporter les marchandises stratégiques... 14.12.2024, Sputnik Afrique

Caractéristiques du navire:▪️ Сapacité de charge: 82.000 tonnes;▪️ Longueur: 229 mètres;▪️ Spécialisation: transport de céréales, de pétrole et de passagers sur des routes internationales. Grâce à ses technologies écologiques avancées, le cargo symbolise l'innovation maritime moderne. Avec deux autres navires récemment mis à l'eau, Wadi Al-Moulouk et Wadi Al-Malak, le nouvel ajout porte la flotte de la Société Nationale de Navigation à 14 navires, capables de transporter plus de 10 millions de tonnes de marchandises par an.Un contrat pour la construction de deux autres navires aux caractéristiques similaires a été signé, la mise en service est prévue pour 2026.Le ministère des Transports égyptien prévoit de posséder 36 navires commerciaux d'ici 2030, augmentant ainsi la capacité de la flotte à transporter 25 millions de tonnes de marchandises par an.

