https://fr.sputniknews.africa/20241214/le-parlement-de-la-cedeao-prone-une-prorogation-du-retrait-du-mali-du-burkina-faso-et-du-niger-1069708997.html

Le Parlement de la CEDEAO prône une prorogation du retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger

Le Parlement de la CEDEAO prône une prorogation du retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger

Sputnik Afrique

L'organe législatif de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest a appelé, dans un communiqué publié cette semaine, les chefs d’État de la... 14.12.2024, Sputnik Afrique

2024-12-14T09:36+0100

2024-12-14T09:36+0100

2024-12-14T09:36+0100

communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao)

afrique subsaharienne

afrique

mali

burkina faso

niger

alliance des états du sahel (aes)

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/07/06/1067402720_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_1306dfe352ad34cc49f89c66b9bde429.jpg

Cette "mesure extraordinaire" est censée "laisser place à de nouvelles réflexions et négociations qui éviteront la désintégration de la Communauté", selon le communiqué.Selon les textes de la CEDEAO, le départ des trois pays devenait initialement effectif un an après son annonce, soit en janvier 2025. Ils avaient annoncé en janvier 2024 leur volonté de quitter l'organisation, qu'ils jugent notamment instrumentalisée par Paris.Le pays de l'Alliance des États du Sahel (AES) - le Mali, le Burkina Faso et le Niger - ont jugé vendredi "irréversible" leur décision de quitter la CEDEAO, à deux jours d'un sommet de cette dernière sur le sujet.

afrique subsaharienne

afrique

mali

burkina faso

niger

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao), afrique subsaharienne, afrique, mali, burkina faso, niger, alliance des états du sahel (aes)