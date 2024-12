https://fr.sputniknews.africa/20241214/echange-de-piques-entre-le-rwanda-et-la-rdc-la-veille-dun-sommet-sur-le-nord-kivu-1069718270.html

Échange de piques entre le Rwanda et la RDC la veille d'un sommet sur le Nord-Kivu

Échange de piques entre le Rwanda et la RDC la veille d'un sommet sur le Nord-Kivu

S'exprimant devant le Parlement le 11 décembre, le Président congolais a exprimé son inquiétude à propos du phénomène de "dépeuplement progressif de certains... 14.12.2024, Sputnik Afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/01/1068979383_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_e6e680fbcbb750af84da548d06205f0d.jpg

Kigali a réagi par la voix de son ministre des Affaires étrangères qui a affirmé que dire cela était "dangereux et aliment[ait] la xénophobie contre les Tutsis congolais de l’Est de la RDC". Olivier Nduhungirehe a qualifié ces déclarations d'"irresponsables" à la veille du sommet de Luanda. Le chef de la diplomatie rwandaise a indiqué que l'un des enjeux majeurs de cette réunion était l’"engagement de la RDC à un dialogue direct avec ses compatriotes du M23". Le gouvernement congolais accuse le Rwanda de soutenir le groupe rebelle M23, qui contrôle de vastes territoires dans l'est de la RDC. Kigali nie son implication et dénonce l'assistance de Kinshasa aux Forces démocratiques pour la libération du Rwanda, qui mènent des raids depuis le territoire congolais. Le Président angolais mène une mission de médiation visant à trouver un règlement au conflit qui oppose les deux voisins au Nord-Kivu.

