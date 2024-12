https://fr.sputniknews.africa/20241214/2024-serait-un-tournant-pour-lafrique-du-sud-et-le-role-de-lafrique-dans-la-politique-mondiale-1069708842.html

2024 serait un tournant pour l'Afrique du Sud et le rôle de l'Afrique dans la politique mondiale

2024 a été une année de transformation pour l'Afrique du Sud et l'ensemble du continent

Sur le plan national, l'Afrique du Sud s'est attaquée à sa crise de l'électricité, en obtenant plus de 220 jours sans coupures de courant après des années de délestage. Cette étape importante a été motivée par des réformes et une collaboration avec le secteur privé, a-t-il noté.L'inclusion de l'Union africaine dans le G20 symbolise l'influence croissante de l'Afrique dans le monde, qui s'accompagne du passage de l'Afrique du Sud à une politique de coalition.En ce qui concerne le commerce, les discussions sur la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique ont mis en évidence l'engagement de l'Afrique en faveur de l'indépendance de sa politique étrangère malgré la pression américaine.À l'avenir, la présidence sud-africaine du G20 et l'alignement de Johannesburg sur l'Union africaine promettent d'amplifier l'agenda de l'Afrique sur le changement climatique, l'allègement de la dette et le développement durable en 2025, a-t-il conclu.

