"Renouer les contacts humains, les contacts entre littératures" pour régler le conflit ukrainien

"Parfois, il faut cesser de lire les rapports secrets. Il faut lire la grande littérature russe", déclare à Sputnik Afrique Vladimir Fédorovski, écrivain... 13.12.2024, Sputnik Afrique

Il préconise d'éviter les "excès de langage" en notant que "jamais pendant la Guerre froide, on n'a pratiqué ce genre de trucs". "La majorité des Français sont pour les négociations, la majorité des Allemands, de loin, pour les négociations", ajoute-t-il. De l'autre côté de l'Atlantique, la majorité des Républicains et des Démocrates sont "pour le changement de la politique envers l'Ukraine et pour renouer les contacts". M. Fédorovski constate la même envie chez la plupart des Russes et des Ukrainiens et appelle à écouter leur voix. "Si vous n’écoutez la voix du peuple, de temps à autre, prenez en compte notre avis modeste des écrivains qui peuvent changer la donne", conclut-il.

