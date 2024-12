https://fr.sputniknews.africa/20241213/pourquoi-les-prix-du-cacao-augmentent-malgre-la-hausse-de-loffre-sur-les-marches-1069695665.html

Pourquoi les prix du cacao augmentent malgré la hausse de l'offre sur les marchés?

Pourquoi les prix du cacao augmentent malgré la hausse de l'offre sur les marchés?

Les analystes de l'Organisation internationale du cacao identifient plusieurs raisons de la hausse des prix : 13.12.2024, Sputnik Afrique

▪️ Les principaux producteurs de la matière ont reporté une partie de leurs contrats 2023/24 sur la saison 2024/25 en cours. Ainsi, l'offre de cette année est censée couvrir les besoins des deux années.▪️ Les stocks mondiaux s'amenuisent, avec des baisses significatives à Londres et aux États-Unis malgré l'augmentation des livraisons.▪️ La nouvelle récolte est menacée par des conditions climatiques anormales, comme des températures élevées et la saison de l'harmattan (vent sec et poussiéreux d'Afrique de l'Ouest), ainsi que des sécheresses.▪️ Une maladie virale continue d'affecter les arbres, perturbant la production.Les attentes d'une meilleure récolte persistent, mais il n'est pas garanti qu'elle suffira à couvrir tous les contrats, concluent les experts

