Miracle en Méditerranée: une fillette sauvée après trois jours sans boire ni manger

Sputnik Afrique

Les cris de la petite fille de 11 ans originaire de Sierra Leone ont été entendus mercredi par les sauveteurs de l'ONG humanitaire Compass Collective, au large... 13.12.2024, Sputnik Afrique

Elle leur a dit être partie, avec 44 autres personnes, de Sfax, en Tunisie. Leur bateau avait coulé dimanche au milieu de fortes tempêtes. Elle a passé 24 heures dans l’eau en compagnie de deux autres survivants, avant que ceux-ci ne disparaissent à leur tour.C'est grâce à un gilet de sauvetage et aux chambres à air auxquelles elle s’accrochait que cette Sierra-Léonaise a pu survivre. Même si elle était en hypothermie, la fillette était consciente et pas désorientée.Plus de 1.500 migrants sont morts en Méditerranée centrale depuis le 1er janvier 2024, dans cette zone maritime, selon les chiffres de l'Organisation internationale des migrations (OIM). Plus de 24.000 décès ont été recensés dans cette zone depuis le début du recensement de l'agence onusienne en 2014.

