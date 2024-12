https://fr.sputniknews.africa/20241213/les-hostilites-en-syrie-ont-fait-plus-dun-million-de-deplaces-selon-lonu-1069706776.html

Les hostilités en Syrie ont fait plus d'un million de déplacés, selon l'Onu

Près de 640.000 personnes ont fui le gouvernorat d'Alep, 334.000 celui d'Idlib et 136.000 celui de Hama, a fait savoir le Bureau de la coordination des... 13.12.2024, Sputnik Afrique

Ces déplacements touchent principalement des femmes et des enfants, précise l'agence. L'opposition armée syrienne s'est emparée de la capitale, Damas, le 8 décembre. Des sources russes ont déclaré que le Président Bachar el-Assad avait démissionné après des négociations avec les participants au conflit, et qu'il avait quitté la Syrie pour la Russie, où il a obtenu l'asile. Mohammad al-Bachir a été nommé Premier ministre et chargé de former un gouvernement de transition.

