Le retrait français en Côte d'Ivoire prouve son inutilité, selon Moscou

Le retrait français en Côte d'Ivoire prouve son inutilité, selon Moscou

Le prochain retrait du contingent français de Côte d'Ivoire témoigne de son inutilité, les autorités de ce pays n'ayant pas besoin de ce soutien illusoire...

Cela s'inscrit dans la logique des processus en cours dans les pays francophones d'Afrique de l'Ouest, précise le communiqué. La population perçoit de plus en plus de manière critique la présence massive de l'ancienne métropole.Le ministère rappelle que la France s'apprête à transférer sa plus grande base militaire sur la côte du golfe de Guinée, Port-Bouët, sous le contrôle des autorités ivoiriennes en 2025.

