https://fr.sputniknews.africa/20241213/lalgerie-se-rejouit-des-efforts-de-la-somalie-et-de-lethiopie-pour-resoudre-leurs-differends-1069690329.html

L'Algérie se réjouit des efforts de la Somalie et de l'Éthiopie pour résoudre leurs différends

L'Algérie se réjouit des efforts de la Somalie et de l'Éthiopie pour résoudre leurs différends

Sputnik Afrique

L'Algérie s’est félicitée de la déclaration faite par la Somalie et l'Ethiopie visant à trouver des solutions communes pour surmonter leurs différends en... 13.12.2024, Sputnik Afrique

2024-12-13T06:42+0100

2024-12-13T06:42+0100

2024-12-13T06:42+0100

algérie

somalie

éthiopie

afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102112/19/1021121993_0:540:5184:3456_1920x0_80_0_0_a82f32816822892a8616ca2b3d023609.jpg

L'Algérie a également exprimé, selon la même source, "son espoir que cet accord, en harmonie avec l'approche algérienne prônant le règlement des conflits par le dialogue et les voies pacifiques, contribue à rapprocher les deux pays, à instaurer une sécurité durable et à mobiliser les efforts et les énergies pour le développement et la prospérité dans la région". L'Algérie a salué "les efforts de médiation déployés par la République de Turquie, pays frère, pour parvenir à cet accord", ajoute le communiqué.

algérie

somalie

éthiopie

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Algérie Presse Service (APS)

algérie, somalie, éthiopie, afrique