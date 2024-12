L'accord comprend:Signé à Moscou le 15 juin 2023, l'accord prendra effet après la finalisation des procédures nécessaires et sera en vigueur pendant 10 ans.

Il contribuera à établir et développer des programmes et projets de coopération dans le domaine spatial.Sa mise en œuvre sera assurée par Roscosmos côté russe... 13.12.2024, Sputnik Afrique

La Russie a ratifié un accord avec l'Algérie sur l'exploration spatiale à des fins pacifiques

