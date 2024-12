Le pays obtient de la Russie la formation de ses ingénieurs en matière de fabrication de satellites, de gestion de la station terrestre, a expliqué Painos Gweme.Une étape importante dans le parcours spatial du Zimbabwe a été le récent lancement, le 5 novembre, de ZIMSAT-2, son second satellite d'observation terrestre. Il marque une avancée dans la recherche collaborative, s’est félicité M.Gweme.De telles initiatives soulignent l'engagement du Zimbabwe à utiliser la science spatiale pour le développement national.L'expert a exprimé son optimisme quant à la collaboration du Zimbabwe avec la Russie.

Ambitions spatiales du Zimbabwe: viser l'au-delà de la galaxie avec l'aide de la Russie

En lançant son programme spatial Harare veut renforcer sa souveraineté et son indépendance technologique. La coopération avec la Russie, axée sur le capital humain et le transfert de technologie, est essentielle à cet effort, a déclaré à Sputnik Afrique le directeur des opérations de l'Agence nationale géospatiale et spatiale du Zimbabwe.