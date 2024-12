Une baleine à bosse mâle a traversé trois océans, battant un record de distance

https://fr.sputniknews.africa/20241212/une-baleine-a-bosse-male-a-traverse-trois-oceans-battant-un-record-de-distance-1069683884.html

Un périple de la Colombie au large de la Tanzanie été accompli par une baleine à bosse mâle, probablement en vue de s'accoupler, assure une étude publiée dans la revue Royal Society Open Science.L'animal a fait le trajet entre deux stocks reproducteurs séparés par 13.046 km. Ce type de déplacements interocéaniques est plutôt rare pour cette espèce (Megaptera novaeangliae), même si une baleine femelle avait déjà nagé entre le Brésil et Madagascar (9.800 km) entre 1999 et 2001.Les scientifiques se sont appuyés sur la plateforme Happywhale, qui recensent les photographies de baleines prises par des chercheurs du monde entier.La baleine mâle a ainsi été vue en 2013 au large de la Colombie, puis cinq ans plus tard dans le canal de Zanzibar, à chaque fois dans un "groupe compétitif" –un groupe généralement constitué d'une femelle escortée par plusieurs mâles.

