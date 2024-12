https://fr.sputniknews.africa/20241212/un-partenariat-avec-moscou-serait-benefique-aux-cultures-cerealieres-du-senegal-selon-un-economiste-1069686020.html

Un partenariat avec Moscou serait bénéfique aux cultures céréalières du Sénégal, selon un économiste

La Russie possède une "capacité technologique et de production exceptionnelle" pour les céréales et pourrait aider le Sénégal à diversifier leur culture, en insistant notamment sur le blé, a affirmé ce jeudi 12 décembre à Sputnik Afrique Moubarack Lô, président de l’Institut Emergence et ancien économiste auprès de plusieurs Premiers ministres sénégalais.L'envoi en Russie d'experts de l'Institut sénégalais de recherche agricole est une piste, poursuit l'économiste.Moubarack Lô salue également la Grande expédition africaine organisée par la Russie, appelant de ses vœux une "coopération durable dans le domaine de la pêche".La révolution agricole en Afrique passera cependant par des dirigeants qui "pensent à leur pays avant de penser à eux-mêmes", prévient Moubarack Lô.

