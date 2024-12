https://fr.sputniknews.africa/20241212/trump-nomme-personnalite-de-lannee-2024-voici-ses-declarations-cles-sur-lukraine-1069682143.html

Trump nommé Personnalité de l'année 2024. Voici ses déclarations clés sur l'Ukraine

Donald Trump a été désigné Personnalité de l'année 2024 par le magazine Time. Voici ce que le Président élu américain pense sur le conflit ukrainien. 12.12.2024, Sputnik Afrique

Le Président élu américain Donald Trump a critiqué Volodymyr Zelensky pour avoir lancé des missiles à longue portée de fabrication américaine en profondeur du territoire russe, rappelle le magazine Time qui vient de nommer M.Trump Personnalité de l'année 2024.Selon le Président élu, "le Moyen-Orient est un problème plus facile à gérer que ce qui se passe avec la Russie et l’Ukraine".Lorsqu’on lui a demandé s’il abandonnerait ou non l’Ukraine, M.Trump a déclaré qu’il utiliserait le soutien US à Kiev comme levier contre Moscou pour négocier la fin de la guerre.

