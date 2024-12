https://fr.sputniknews.africa/20241212/leurope-doit-retablir-ses-relations-avec-la-russie-selon-le-premier-ministre-slovaque--1069683445.html

L'Europe doit rétablir ses relations avec la Russie, selon le Premier ministre slovaque

Le dialogue entre l'Europe et Moscou doit être relancé pour éviter qu'un nouveau "rideau de fer" ne tombe sur le continent, a expliqué le Premier ministre...

Un nouveau "rideau de fer" ne doit pas s’abattre entre l'Europe et la Russie, a déclaré le Premier ministre slovaque Robert Fico, en visite officielle au Brésil, au quotidien Folha de S.Paulo.Le responsable a rappelé que tous les conflits se terminaient par des négociations, préconisant la tenue de celles-ci le plus tôt possible entre Kiev et Moscou.

