Le Nigeria et l'Afrique du Sud champions du monde de l'adoption des cryptos

Le Nigeria et l'Afrique du Sud champions du monde de l'adoption des cryptos

Le continent africain reste la terre promise des cryptos, le taux d'adoption au Nigeria et en Afrique du Sud étant parmi les plus hauts du monde, annonce une... 12.12.2024, Sputnik Afrique

Plus de la moitié de la population du Nigeria (73%), et de celle d'Afrique du Sud (68%), ont déjà détenu des cryptomonnaies, selon un rapport de ConsenSys et YouGov.L'utilisation de "stablecoins", adossés au dollar, est notamment en progrès (+6% pour l'USDC au Nigeria, +4% pour l'Afrique du Sud).Les sondés des deux pays sont aussi les mieux informés: 77% des Nigérians et 52% des Sud-Africains sont capable de définir correctement la notion de blockchain.Côté NFT (non-fungible token), c’est aussi impressionnant: 72% des Sud-Africains indiquent en posséder ou en avoir déjà possédé, contre 68% des Nigérians.

