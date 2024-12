https://fr.sputniknews.africa/20241212/le-niger-suspend-la-chaine-de-television-bbc-pour-trois-mois-1069689739.html

Le Niger suspend la chaîne de télévision BBC pour trois mois

Le Niger suspend la chaîne de télévision BBC pour trois mois

La chaîne de télévision britannique BBC a été suspendue au Niger pour une période de trois mois pour diffusion "d'informations erronées", relatent les médias... 12.12.2024

Les autorités nigériennes ont suspendu la chaîne de télévision britannique BBC pour trois mois pour "diffuser des informations erronées tendant à déstabiliser la quiétude sociale et à saper le moral des troupes", a annoncé ce 12 décembre l'agence nigérienne de presse (ANP).Dans une lettre adressée aux groupes de presse Anfani, R&M et Saraounia, relais locaux, le ministre de la Communication a informé ces médias de la suspension des programmes et supports d’émission et de réception de la BBC au Niger, indiqué ANP.Les autorités nigériennes accusent la chaîne d'avoir diffusé de fausses informations concernant le bilan d'une attaque terroriste survenue près de Téra, dans la région de Tillaberi, précise le portail AES Info.Les médias français France 24 et RFI sont aussi suspendus au Niger dans les mêmes conditions.

