Le Hamas aurait accepté la présence militaire israélienne à Gaza après la fin des combats

Le Hamas aurait accepté la présence militaire israélienne à Gaza après la fin des combats

Le mouvement islamiste a changé d'opinion concernant la présence des troupes israéliennes à Gaza après la guerre, selon le Wall Street Journal.

Ainsi, les troupes israéliennes peuvent être présentes dans le corridor de Philadelphie -entre l'Égypte et la bande de Gaza- et dans celui de Netzarim -divisant la bande de Gaza en deux, ont indiqué des médiateurs arabes au Wall Street Journal. Le Hamas aurait également convenu de ne pas être présent au point de passage de Rafah entre l'Égypte et la bande de Gaza.De plus, le mouvement islamiste aurait également remis une liste d'otages qui seront libérés si un accord de cessez-le-feu est conclu. Selon la proposition actuelle, Israël et le Hamas envisagent un cessez-le-feu de 60 jours au cours duquel jusqu'à 30 otages de la bande de Gaza seraient libérés. En échange, Israël relâcherait un certain nombre de prisonniers palestiniens et permettrait une fluidité accrue de l’aide humanitaire vers l’enclave.

