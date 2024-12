https://fr.sputniknews.africa/20241212/le-ghana-enregistre-sa-croissance-la-plus-rapide-depuis-2019-1069677563.html

Le Ghana enregistre sa croissance la plus rapide depuis 2019

Le Ghana enregistre sa croissance la plus rapide depuis 2019

Sputnik Afrique

L'économie ghanéenne continue d'afficher de bons résultats en 2024, avec un rythme de croissance au troisième trimestre plus vu depuis 2019, rapporte... 12.12.2024, Sputnik Afrique

2024-12-12T11:02+0100

2024-12-12T11:02+0100

2024-12-12T11:02+0100

afrique subsaharienne

ghana

croissance

croissance économique

industrie

cacao

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/0e/1060537054_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_8c66e4a5402c1984609579a5b0c07562.jpg

Le PIB du Ghana sur un an a augmenté de 7,2% au troisième trimestre 2024, contre 7% au trimestre précédent, a déclaré le statisticien du gouvernement Samuel Kobina Annim, dont les propos sont repris par Bloomberg.Il faut remonter au quatrième trimestre 2019 pour trouver une croissance plus rapide (7,9%).Dans le détail, sur ce troisième trimestre:La production de cacao a en effet souffert du mauvais temps, de maladies des cultures, d'une pénurie d'intrants agricoles et de la contrebande de fèves.Le Ghana se trouve dans la deuxième année d'un programme du Fonds monétaire international qui vise notamment à restructurer sa dette.

afrique subsaharienne

ghana

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, ghana, croissance, croissance économique, industrie, cacao