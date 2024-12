https://fr.sputniknews.africa/20241212/la-guinee-envisage-de-creer-un-fonds-souverain-adosse-aux-revenus-du-minerai-de-fer--1069675380.html

La Guinée envisage de créer un fonds souverain adossé aux revenus du minerai de fer

La Guinée envisage de créer un fonds souverain adossé aux revenus du minerai de fer

Ce fonds souverain financera des projets de développement clés, a déclaré le 9 décembre Ismaël Nabé, ministre de la Planification et de la Coopération...

Le gouvernement vise ainsi à transformer l’agriculture, l’éducation, la santé et à accroître la construction d’infrastructures modernes, notamment une voie ferrée à grande échelle reliant les zones minières et agricoles au port de Conakry, selon le ministre.Ce financement devrait être assuré par les revenus de la mine de Simandou. La production devrait y démarrer d’ici le premier trimestre 2026. Le projet consiste à exploiter 8 milliards de tonnes de gisements de minerai de fer, avec une production annuelle estimée à 160 millions de tonnes.La mine est divisée en 4 blocs, appartenant à des sociétés chinoises, dont Chinalco, ainsi qu'à Rio Tinto Plc. Le gouvernement guinéen détient 15% de chacun des groupes actionnaires de la mine. Il détient également 15% de la Compagnie du TransGuinéen, une coentreprise qui construit une voie ferrée et un port pour la mine.

