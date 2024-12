https://fr.sputniknews.africa/20241212/la-france-se-tire-une-balle-dans-le-pied-en-se-coupant-de-la-russie-selon-un-ecrivain-francais-1069685269.html

La France "se tire une balle dans le pied" en se coupant de la Russie, selon un écrivain français

La France sacrifie ses propres intérêts en rompant les liens avec Moscou, elle porte préjudice à ses entreprises et sape son indépendance énergétique, a... 12.12.2024, Sputnik Afrique

En coupant les ponts avec la Russie, la France a mis en difficulté certaines de ses propres entreprises, comme Renault-Nissan, a déclaré ce jeudi 12 décembre à Sputnik Afrique l'écrivain français Fréderic Dufourg.Selon lui, cette rupture avec Moscou se double d'un alignement sur les intérêts américains, qui là encore porte préjudice à la France, par exemple en matière d'indépendance énergétique.Ukraine et émergence des BRICSParis continue en outre à envoyer du matériel militaire coûteux en Ukraine, comme les canons Caesar ou les missiles SCALP, alors que la France est confrontée à ses propres difficultés intérieures, avec notamment un système de santé à la peine, rappelle l'écrivain.De nouvelles lignes sont cependant en train de se dessiner dans le sillage du conflit en Ukraine, avec l'émergence par exemple des BRICS et la promotion d'un monde plus "moral", conclut l'écrivain.

