Au Sénégal, il serait "tout à fait possible" de tripler le PIB "le plus rapidement possible"

Interrogé par Sputnik Afrique, Moubarack Lô, économiste sénégalais, président de l’Institut de l’Émergence, analyse les ambitions du projet Sénégal Vision 2050... 12.12.2024, Sputnik Afrique

Alors que le Sénégal vient de découvrir du pétrole et du gaz, "il faudra maintenir un rythme élevé en investissant les ressources tirées des hydrocarbures dans la diversification économique", développe-t-il. Il est possible de remonter la chaîne de valeur vers la transformation du pétrole et du gaz à l'intérieur du Sénégal, souligne l’expert.De plus, la modernisation de l’industrie et de l’agriculture "permettra peut-être même avant 2050 d'arriver à cet objectif", soit au triplement du PIB par habitant.

