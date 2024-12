https://fr.sputniknews.africa/20241211/le-senegal-prevoit-dinterdire-les-exportations-de-matieres-premieres-1069656680.html

Le Sénégal prévoit d’interdire les exportations de matières premières

Le Sénégal prévoit d’interdire les exportations de matières premières

C’est ce qu’a révélé lundi 9 décembre aux médias sénégalais Serigne Guèye Diop, ministre de l’Industrie et du commerce. 11.12.2024, Sputnik Afrique

D’après M.Diop, la décision de limiter les exportations de matières premières textiles vise à protéger les acteurs opérant dans le textile et l’habillement.Parmi les mesures prévues, l'interdiction d'importer des vêtements d'occasion est particulièrement mise en avant. "Nous exportons du cuir brut et le réimportons ensuite pour le traiter. Cette logique est incompréhensible", a-t-il déploré.Le coton, principale matière première textile, est la troisième source de recettes d'exportations agricoles du Sénégal, après les produits halieutiques et les produits arachidiers. L’industrie contribue à hauteur de 25% au produit intérieur brut national.

