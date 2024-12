https://fr.sputniknews.africa/20241211/le-niger-souhaite-construire-275-km-de-route-desservant-les-zones-du-corridor-petrolier-1069658469.html

Le Niger souhaite construire 275 km de route desservant les zones du corridor pétrolier

Le gouvernement nigérien a annoncé la construction de 275 km de route pour désenclaver la région pétrolifère située à l’est du pays. 11.12.2024, Sputnik Afrique

• La route reliera N'guigmi à Django, en passant par Koulélé, selon le premier ministre Ali Lamine Zeine. • Le budget du projet s'élève à 220 milliards de francs CFA (environ 353 millions de dollars US). • La route comprendra également des infrastructures que le Niger souhaite créer pour réduire les contraintes logistiques, en particulier celles liées à l'accessibilité des pipelines pour la maintenance.Le projet s'inscrit dans le cadre de la nouvelle politique annoncée par les autorités nigériennes, visant à mieux redistribuer les revenus du pétrole et des ressources minières dans les régions où elles se trouvent. Cela devrait stimuler l'économie locale et réduire les inégalités sociales.

