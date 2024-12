https://fr.sputniknews.africa/20241211/la-neige-sinvite-sur-les-hauteurs-algeriennes---images-1069666049.html

La neige s'invite sur les hauteurs algériennes - images

La neige a recouvert les montagnes d'Algérie, dans le massif du Djurdjura et des Babors, offrant de belles images aux amateurs de nature, selon les médias... 11.12.2024, Sputnik Afrique

Des chutes de neige ont blanchi les montagnes du centre et de l'est algériens, dans la nuit du 8 au 9 décembre, relate Tout Sur l’Algérie (TSA).Le massif du Djurdjura a été particulièrement touché. Plusieurs axes routiers ont été temporairement fermés dans les wilayas de Tizi-Ouzou et Bouira, avant un retour à la normale.Quelques flocons sont aussi tombés sur le massif des Babors, dans les wilayas de Jijel et Sétif.La neige fait le bonheur des habitants de ces zones montagneuses mais profite aussi aux cours d'eau.

