Ibrahim Traoré dénonce "les impérialistes" qui veulent maintenir le Burkina Faso "dans l’esclavage"

Ibrahim Traoré dénonce "les impérialistes" qui veulent maintenir le Burkina Faso "dans l’esclavage"

Le dirigeant burkinabè s'est adressé à la nation le 11 décembre, à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance du pays. 11.12.2024, Sputnik Afrique

"Nous sommes victimes de nos richesses, ces richesses que les impérialistes veulent coûte que coûte reprendre et qui visent à nous maintenir dans l’esclavage. Nous allons les sécuriser", a-t-il déclaré depuis la mairie de Barsalogho.Pour cela, l’État va déployer des efforts pour "construire une armée forte et équiper cette armée comme il se doit". "Dès à présent, tous les groupements ont pour instruction de reprendre les opérations de manière active", a-t-il ajouté."Nous sommes un peuple fier, combattant, guerrier et digne. Et nous continuerons dans ce sens. Tous ceux qui rêvent de voir le Burkina Faso à genoux, dans l'espoir de nous ramener à l'esclavage, doivent comprendre qu'ils ont échoué", a affirmé Ibrahim Traoré.

