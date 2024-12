https://fr.sputniknews.africa/20241211/en-ukraine-les-armes-de-lotan-se-retrouveraient-surtout-dans-les-unites-nationalistes-1069667828.html

En Ukraine, les armes de l'Otan se retrouveraient surtout dans les unités nationalistes

Les armes fabriquées par les pays membres de l'Otan sont très répandues au sein des unités nationalistes de l'armée ukrainienne

Les unités de l'armée de Kiev opérant dans la zone de responsabilité du groupement russe Sud sont dotées d'équipements de l'Otan à hauteur de 70%, mais pour les unités nationalistes ukrainiennes, c'est presque 100%, a déclaré à Sputnik un commandant adjoint des forces spéciales russes.Selon lui, des blindés de combat canadiens, turcs et américains sont les équipements étrangers les plus répandus sur le champ de bataille.Les forces russes récupèrent aussi de nombreux lance-grenades car l'ennemi ne s'en encombre pas lorsqu'il cède du terrain et les laisse sur les positions de tir, ajoute-t-il.

