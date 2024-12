https://fr.sputniknews.africa/20241211/armement-cedeao-cooperation-avec-la-russie-quel-bilan-2024-pour-lalliance-des-etats-du-sahel-1069662925.html

Armement, CEDEAO, coopération avec la Russie: quel bilan 2024 pour l'Alliance des États du Sahel?

Armement, CEDEAO, coopération avec la Russie: quel bilan 2024 pour l'Alliance des États du Sahel?

La coopération avec la Russie a permis aux armées du Mali, du Niger et du Burkina Faso de se renforcer en 2024, pour mieux lutter contre le terrorisme, a... 11.12.2024, Sputnik Afrique

Les résultats de la coopération militaire avec la Russie ont été "très palpables" en 2024, a déclaré ce mercredi 11 décembre à Sputnik Afrique Fousseynou Ouattara, vice-président de la Commission de défense et de sécurité du Conseil de Transition du Mali.Le responsable met l'accent sur:Les états-majors ont aussi participé à des exercices communs avec le Togo et le Tchad, "ce qui nous a beaucoup aidé à nous coordonner", souligne le responsable. Le Mali, le Niger et le Burkina font désormais "front ensemble" contre le terrorisme.D'autres projets à concrétiserLa sortie de la CEDEAO, laquelle projetait une "agression contre le Niger", a aussi marqué l'année du côté des pays de l'AES, de même que la création de la Confédération des États du Sahel, selon le responsable.Il ajoute que l'année 2025 sera l'occasion de réfléchir à d'autres projets communs, comme:

