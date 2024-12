https://fr.sputniknews.africa/20241210/moscou-publie-une-liste-de-prisonniers-ukrainiens-pour-informer-leurs-proches-1069643231.html

Moscou publie une liste de prisonniers ukrainiens pour informer leurs proches

Moscou publie une liste de prisonniers ukrainiens pour informer leurs proches

Sputnik Afrique

La Russie a dévoilé une liste de 630 prisonniers de guerre ukrainiens détenus en Russie depuis plus d'un an, pour que leurs familles sachent qu'ils sont en... 10.12.2024, Sputnik Afrique

Une liste avec les noms de 630 prisonniers ukrainiens, qui se trouvent en Russie depuis plus d'un an, a été publiée le 2 décembre"pour que les mères et les épouses sachent que ces personnes sont en vie et en sécurité", a annoncé ce mardi 10 décembre à Sputnik Tatiana Moskalkova, déléguée russe aux droits de l'Homme.Kiev a réagi en déclarant que "tout cela est faux", mais cette réaction est "illogique et incompréhensible", a souligné la responsable, espérant en retour une liste de prisonniers russes.

