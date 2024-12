https://fr.sputniknews.africa/20241210/moscou-accueille-le-xie-congres-pratiques-innovantes-science-plus-business-1069649026.html

Moscou accueille le XIe Congrès Pratiques innovantes: Science Plus Business

Moscou accueille le XIe Congrès Pratiques innovantes: Science Plus Business

Sputnik Afrique

Des travaux d'étudiants de l'école Innopraktika ainsi que des drones ont été exposés au XIe Congrès "Pratiques innovantes: Science Plus Business”, rapporte un... 10.12.2024, Sputnik Afrique

2024-12-10T18:21+0100

2024-12-10T18:21+0100

2024-12-10T18:21+0100

russie

business

drone

sciences et tech

université d'état lomonossov de moscou (mgu)

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0c/05/1069558192_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3454cfef9b1f9292afa1e0da686dc512.jpg

Le XIe Congrès Pratiques innovantes: Science Plus Business s'est ouvert dans la capitale russe. L'événement est organisé par la société russe Innopraktika et l'Université d'État Lomonossov.Le recteur de l'université, Viktor Sadovnitchi, s'est adressé par vidéo aux participants lors de la séance plénière, rapporte un correspondant de Sputnik Afrique.Des stands de l'exposition présentent les activités des étudiants de l'école Innopraktika et des drones de Geoscan, l'un des principaux fabricants russes d'engins sans pilote.Sputnik Afrique est le partenaire média officiel du congrès.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, business, drone, sciences et tech, université d'état lomonossov de moscou (mgu)