Minsk possède des armes nucléaires, assure le Président biélorusse

"J''ai fait venir des ogives nucléaires ici. Des dizaines de pièces", a déclaré ce 10 décembre Alexandre Loukachenko, relate l’agence de presse Belta. 10.12.2024, Sputnik Afrique

Selon le dirigeant biélorusse, les adversaires du pays "n’ont même pas remarqué comment nous les avions amenées ici". Il affirme avoir averti tous ses ennemis et rivaux que s’ils franchissaient la frontière nationale, la réponse serait instantanée.️Concernant le déploiement du missile russe Orechnik sur le territoire biélorusse, Alexandre Loukachenko a précisé qu’il existe trois dizaines de sites appropriés, et que Minsk choisira en fonction de la distance minimale par rapport aux cibles.Il a également déclaré que la Biélorussie réalisera elle-même le lanceur pour Orechnik, tandis que "les Russes nous fourniront gratuitement le missile". Alexandre Loukachenko avait demandé à Vladimir Poutine de déployer le nouveau système de missiles balistiques Orechnik en Biélorussie le 6 décembre, environ deux semaines après le premier lancement de ce missile contre une cible en Ukraine. L’arme pourrait être déployée en Biélorussie au cours du second semestre 2025.

