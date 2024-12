https://fr.sputniknews.africa/20241210/les-pratiques-culturelles-et-la-langue-affectent-lheritage-genetique-selon-une-etude-1069644698.html

Les pratiques culturelles et la langue affectent l’héritage génétique, selon une étude

Les chercheurs de l'Université Vanderbilt ont démontré que les gènes et les langues évoluent ensemble et que les normes culturelles façonnent ces modèles. 10.12.2024, Sputnik Afrique

Les chercheurs de l'Université américaine Vanderbilt ont analysé les données provenant de 130 populations pour comprendre comment les gènes et les langues évoluent ensemble et comment les normes culturelles façonnent ces modèles.L'étude a démontré une prépondérance de l’héritage génétique maternel dans les sociétés matrilinéaires, notamment en Afrique, où il est de coutume que l'enfant réside avec la famille de l'épouse et, de ce fait, apprend sa langue ou son dialecte, selon un article publié dans Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

