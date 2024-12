https://fr.sputniknews.africa/20241210/le-burkina-faso-sattend-a-une-recolte-record-de-cereales-1069637005.html

Le Burkina Faso s’attend à une récolte record de céréales

Le Burkina Faso s’attend à une récolte record de céréales

Sputnik Afrique

Au Burkina Faso, la production de céréales est attendue à 6.077.227 tonnes au cours de la campagne agricole 2024/2025, d’après les estimations provisoires du... 10.12.2024, Sputnik Afrique

2024-12-10T10:39+0100

2024-12-10T10:39+0100

2024-12-10T10:39+0100

afrique subsaharienne

burkina faso

récolte

production

céréales

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/04/0d/1066048291_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0cf9d44ff4f281d5e3ac0d1b7730aeb6.jpg

"Cela est important et représente un accroissement de près de 18,07% par rapport à la campagne antérieure et de 21,4% par rapport à la moyenne des campagnes des cinq dernières années", a déclaré le ministre de l’Agriculture lors du conseil des ministres le 5 décembre. Pour assurer la disponibilité des stocks à l’intérieur du pays, des mesures sont prises pour interdire l’exportation des céréales, toujours selon le ministre. Un tel niveau de récolte permettra de couvrir la totalité des besoins en céréales du pays avec un surplus de production. À titre de comparaison, le taux de couverture des besoins céréaliers lors de la campagne précédente était de 97%.Les principales céréales cultivées dans le pays sont le sorgho, le maïs, le millet et le riz.

afrique subsaharienne

burkina faso

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, burkina faso, récolte, production, céréales