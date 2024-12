https://fr.sputniknews.africa/20241210/larmee-ukrainienne-est-en-train-de-seffondrer-selon-le-chef-du-svr-1069637282.html

L'armée ukrainienne est en train de s'effondrer, selon le chef du SVR

L'armée ukrainienne est en train de s'effondrer, selon le chef du SVR

Sputnik Afrique

"La situation sur le front n'est pas en faveur de Kiev", a déclaré le directeur du SVR. La Russie, loin d'être épuisée, détient l'initiative. L'escalade en... 10.12.2024, Sputnik Afrique

2024-12-10T10:53+0100

2024-12-10T10:53+0100

2024-12-10T10:53+0100

donbass. opération russe

conflit ukrainien

ukraine

forces armées ukrainiennes

opération militaire

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/08/07/1061142639_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_80fdec12b3743c95cf8ec74684f6ab81.jpg

"La situation sur le front n'est pas en faveur de Kiev", car Moscou détient l'initiative stratégique sur toute la ligne, a déclaré le directeur du SVR à la revue Razvedtchik.Selon Sergueï Narychkine, "les gens comprennent que nous ne luttons pas contre la junte de Kiev, mais contre l'Occident collectif, et que l'enjeu de cette confrontation est notre liberté et notre souveraineté." Le plan de l'Occident était de créer en Russie les conditions pour une révolution de couleur. Et pour cela "ils se battront, comme on dit, 'jusqu'au dernier Ukrainien'". Et quand il n'y en aura plus, ils obligeront les Baltes, les Européens de l'Est à prendre le relais, a-t-il indiqué.Mais contrairement aux calculs de Washington, cette escalade juste "rapprochera plutôt la défaite stratégique de l'Occident lui-même", conclut le chef du SVR.

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

conflit ukrainien, ukraine, forces armées ukrainiennes, opération militaire