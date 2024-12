https://fr.sputniknews.africa/20241210/la-victoire-de-john-mahama-au-ghana-est-une-rupture-avec-les-anciens-systemes-de-gouvernance-1069647634.html

La victoire de John Mahama au Ghana "est une rupture" avec les anciens systèmes de gouvernance

La victoire de John Mahama au Ghana "est une rupture" avec les anciens systèmes de gouvernance

Le peuple ghanéen "était déconnecté de ses frères africains par une gouvernance de l'ancien Président", considère un expert nigérien en politique et en... 10.12.2024, Sputnik Afrique

afrique subsaharienne

ghana

élection présidentielle

alliance des états du sahel (aes)

communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao)

opinion

Ibrahim Salifou salue l'éloignement des "anciens systèmes de gouvernance", comme cela a été fait par le Niger, le Mali et le Burkina, qui ont formé l’AES."L'Afrique est en révolution. Un Président qui a compris, surtout un Président nouvellement élu comme celui du Ghana, ne va pas prendre le risque de faire une médiation pour l'intérêt de la CEDEAO", indique-t-il.️"L'AES, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, est un modèle de libération à envier par tous les Africains. Le Ghana fait partie des premiers pays africains sous [Kwame] Nkrumah à vouloir engager l'Afrique dans la libération de l'emprise de l'impérialisme. Maintenant que l'heure a sonné avec ce modèle de l'AES, le Ghana n'a pas intérêt à mener une politique contraire à l'AES", analyse-t-il.Selon lui, "le contexte des alliances internationales sera redéfini dans le sens des intérêts des Africains" et non dans le sens "des intérêts de l'impérialisme occidental, de l'Otan".

