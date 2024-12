La Russie a du succès en Afrique "parce qu'elle a osé tenir tête à cette hégémonie occidentale, hégémonie dans le mauvais sens du terme". L'action de Moscou, à travers notamment le BRICS, a renforcé la "prise de conscience" des populations africaines, a déclaré ce mardi 10 décembre à Sputnik Afrique Guy Mettan, journaliste et ex-homme politique suisse.L'Occident prétend défendre la démocratie et le pluralisme, mais il "impose" ces choix en Afrique, à travers des coups d'État ou des "partenariats économiques qui tuent l'économie locale", ajoute-t-il.La mise en danger de l'hégémonie occidentale, nourrit d'ailleurs la russophobie.

La Russie a du succès en Afrique car elle a "tenu tête à l'hégémonie occidentale"

