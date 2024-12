https://fr.sputniknews.africa/20241210/ces-pays-possedent-les-plus-grandes-reserves-de-gaz-naturel-en-afrique-1069639160.html

Ces pays possèdent les plus grandes réserves de gaz naturel en Afrique

L'Afrique du Nord représente près de la moitié des réserves de gaz naturel du continent, selon le portail Statista. Les réserves de l'Afrique ne devraient pas... 10.12.2024, Sputnik Afrique

En 2023, les réserves de gaz naturel en Afrique s’élevaient à plus de 17.890 milliards de mètres cubes, selon Statista. Elles dureront encore environ 55,7 ans avant d'être épuisées, au niveau actuel de production. Les pays du continent possédant les plus vastes réserves sont: En 2023, le continent a produit 253 milliards de mètres cubes, soit une croissance de plus de 87 % par rapport à 2000. L'Algérie est le principal producteur du continent.

