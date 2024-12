https://fr.sputniknews.africa/20241210/ce-que-nous-consommons-doit-etre-cultive-localement-la-guinee-veut-moderniser-son-agriculture-1069650614.html

"Ce que nous consommons doit être cultivé localement": la Guinée veut moderniser son agriculture

La Guinée veut moderniser son agriculture pour être moins dépendante des produits importés, a expliqué à Sputnik l'ambassadeur de Guinée à Moscou, Aba Nyankoy... 10.12.2024, Sputnik Afrique

La Guinée a la volonté de moderniser son secteur agricole et assurer sa sécurité alimentaire, a déclaré à Sputnik Aba Nyankoy, ambassadeur de Guinée à Moscou.Un engagement qui se reflète dans des initiatives comme le projet Simandou, qui stimule le développement des infrastructures.Le pays veut en outre tirer parti de son sol fertile pour réduire sa dépendance aux aliments importés.L'ambassadeur a appelé à la coopération internationale, notamment avec des spécialistes russes, afin de former les talents locaux et de permettre aux jeunes professionnels de faire progresser le secteur agricole.

