Ce pays africain compte devenir un hub de transport aérien d'ici quelques années

Le Rwanda accélère son projet ambitieux d'aéroport international à Bugesera, visant à devenir un hub régional de transport aérien en Afrique de l'Est. 10.12.2024, Sputnik Afrique

• Le Rwanda compte sur un prêt de 200 millions de dollars de la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures (BAII), soutenue par la Chine. Ce financement a été confirmé récemment par Yusuf Murangwa, ministre des Finances.• L'achèvement des travaux à l'aéroport de Bugesera, situé à 25 km de Kigali, est prévu pour 2027.• Ce projet, lancé en 2017, devrait accueillir 7 millions de passagers par an dans sa première phase, avec une capacité doublée à 14 millions d'ici 2032.• Le coût total du projet s'élève à deux milliards de dollars et inclut un terminal de fret d'une capacité de 150.000 tonnes par an.• Réalisé avec Qatar Airways, le projet vise à positionner le Rwanda comme un hub en Afrique de l'Est, en concurrence avec l'Éthiopie.• L’échéancier a été prolongé en raison de modifications du plan et de retards liés au Covid-19.

