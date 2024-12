Plus d'un million de déplacés au Burkina ont pu retourner chez eux

"Notre département a apporté une contribution substantielle à travers la mise en place d’un plan de soutien aux déplacés internes, aux personnes pauvres et vulnérables et affectées par le terrorisme. Ce soutien a consisté en la dotation alimentaire, d’articles ménagers essentiels, en prise en charge psychologique et en appui à la formation professionnelle", a précisé la ministre lors d'une session du Conseil d’administration du secteur ministériel (CASEM).