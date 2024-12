https://fr.sputniknews.africa/20241209/penurie-de-carburant-a-laeroport-international-de-johannesburg-1069625044.html

Pénurie de carburant à l’aéroport international de Johannesburg

Pénurie de carburant à l’aéroport international de Johannesburg

09.12.2024

afrique du sud

johannesburg

aéroport

transports

Pendant quelques heures l’aéroport international O.R. Tambo de Johannesburg, en Afrique du Sud, a été confronté à une pénurie de kérosène."En raison de problèmes de ravitaillement, de nombreuses compagnies aériennes ne pouvaient plus entretenir leurs avions comme il se doit", a indiqué l'opérateur ACSA dans un communiqué.Le tableau des départs affichait de nombreux vols reportés et annulés.Des foules se sont accumulées dans les terminaux.En ce moment, l'acheminement du carburant est en cours et la situation se normalise, a fait savoir l'aéroport.

