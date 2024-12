https://fr.sputniknews.africa/20241209/moscou-fera-tout-son-possible-pour-parvenir-a-une-paix-durable-au-moyen-orient-1069623620.html

Moscou fera "tout son possible pour parvenir à une paix durable" au Moyen-Orient

La Russie œuvrera pour une paix stable au Moyen-Orient, elle soutient la solution à deux États pour régler le conflit israélo-palestinien, a déclaré à Sputnik... 09.12.2024, Sputnik Afrique

La situation au Moyen-Orient est l'un des sujets sur lesquels les positions de la Russie et de la Malaisie coïncident presque à 100%, a déclaré à Sputnik le vice-ministre russe des Affaires étrangères Andreï Roudenko, en marge de la 15e Conférence asiatique du Club de discussion international Valdaï à Kuala Lumpur.Le thème de la conférence, qui se déroule dans la capitale malaisienne les 9 et 10 décembre, est "La Malaisie, la Russie et l'ASEAN: dans un monde multipolaire". Les participants devraient se pencher sur l'avenir conjoint de la Russe et de l'ASEAN, le tournant de l'Asie du Sud-Est vers les BRICS et la tendance à la dédollarisation.

