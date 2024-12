https://fr.sputniknews.africa/20241209/lopposition-armee-syrienne-aspire-a-avoir-des-relations-normales-avec-tous-y-compris-moscou-1069614617.html

L'opposition armée syrienne aspire à avoir des "relations normales avec tous, y compris Moscou"

"Nous anticipons des relations positives avec la communauté internationale et nos voisins pour construire un État civil", avance auprès de Sputnik Ahmed Toma... 09.12.2024, Sputnik Afrique

Il espère la coopération fondée sur le principe du "respect mutuel". Ahmed Toma dresse les priorités pour les nouveaux pouvoirs :"Notre tâche principale dans la période à venir est de préserver les institutions de l'État, d'assurer la sécurité et de résoudre les problèmes et les crises dont souffre notre peuple qui n'a pas d'électricité, d'eau, de services administratifs et subit de graves pénuries alimentaires"."Nous voulons créer un État civil et démocratique, nous souhaitons parvenir à la stabilité, nous ne voulons punir personne et nous n’allons pas traiter les partisans du régime de la même manière qu’ils nous ont traités", promet-il.

