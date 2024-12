https://fr.sputniknews.africa/20241209/les-forces-armees-maliennes-repoussent-une-attaque-terroriste-a-kimparana-1069618208.html

Les forces armées maliennes repoussent une attaque terroriste à Kimparana

Un groupe d’hommes lourdement armés a tenté d’attaquer le 7 décembre la localité de Kimparana (région de Ségou), relatent les médias maliens. 09.12.2024, Sputnik Afrique

Les assaillants circulaient à moto et en tricycle.Les FAMa ont réussi à repousser l’attaque et à sécuriser la zone. Plusieurs terroristes ont été neutralisés, et d'importants matériels de guerre ont été saisis.

