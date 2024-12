https://fr.sputniknews.africa/20241208/le-petrole-et-le-gaz-conserveront-leur-role-cle-dans-lequilibre-energetique-mondial-1069607671.html

Le pétrole et le gaz conserveront leur rôle clé dans l'équilibre énergétique mondial

Le pétrole et le gaz conserveront leur rôle clé dans l'équilibre énergétique mondial

08.12.2024

Selon lui, l’un des principaux défis qui se dressent devant le secteur énergétique mondial est la volatilité sans précédent du marché de l’énergie. "Il ne faut pas oublier que 750 millions de personnes dans le monde n'ont toujours pas accès à l'électricité", a souligné le patron de Rosneft.Afin de relever le niveau de vie dans les pays en développement, il faut presque doubler la production pétrolière. "Dans le même temps, il est nécessaire de fournir des sources d'énergie pour assurer la croissance de la consommation des économies en plein essor telles que l'Inde et les pays d'Asie du Sud-Est et de l'Afrique dans son ensemble", a déclaré Igor Setchine.Il a rappelé les prévisions de principales banques internationales selon lesquelles la croissance économique des pays en développement et le développement des centres de données entraîneront une augmentation annuelle de la consommation d'énergie mondiale de près de 9 millions de barils d'équivalent pétrole par jour, alors que la consommation actuelle est de 300 millions. Dans le même temps, l’année prochaine, la production d’électricité à partir de sources renouvelables pourrait augmenter de seulement deux millions de barils d'équivalent pétrole par jour.

