Le Burkina, le Mali et le Togo au salon nigérien de l'artisanat pour femmes, une première

2024-12-08T12:19+0100

2024-12-08T12:19+0100

2024-12-08T12:20+0100

niger

burkina faso

mali

artisanat

togo

La participation du Burkina Faso, du Mali et du Togo à la nouvelle édition du salon nigérien de l'artisanat pour la femme SAFEM témoigne de l’importance croissante de l'événement au niveau régional:"C’est une grande opportunité pour le SAFEM de s’enrichir de l’expérience d'autres pays, de perfectionner son offre et d’être encore plus rayonnant sur le plan international", a déclaré le Premier ministre nigérien lors de l'ouverture du salon.L'évènement s'articule autour du thème "Promouvoir la propriété intellectuelle et accélérer l’inclusion financière des femmes artisanes".Cela requiert une attention particulière, car la créativité des femmes "met à la disposition de la société d’innombrables outils, instruments et services indispensables à la vie quotidienne", a indiqué de son côté la ministre nigérienne de l’Artisanat et du Tourisme.En plus de cela, le SAFEM contribue à renforcer la souveraineté industrielle du Niger et vise à "promouvoir l’artisanat féminin en offrant un cadre propice à son développement professionnel", selon elle.La 13e édition de l'exposition se tient du 6 au 15 décembre au Palais du 29 Juillet, à Niamey.

