La Côte d'Ivoire rejoint la Communauté Internationale de la noix de coco, après le Kenya

La Côte d'Ivoire devient ainsi le deuxième pays africain à rejoindre la Communauté Internationale de la noix de coco, après le Kenya. 08.12.2024, Sputnik Afrique

Annoncée par le gouvernement, cette adhésion vise à soutenir le secteur de la noix de coco du pays, ayant chuté d'environ 70 % au cours des trois dernières décennies.Par conséquent, la Côte d'Ivoire est passée de la première à la cinquième place en Afrique parmi plus d'une vingtaine de producteurs.Pour développer le secteur, la Côte d'Ivoire a organisé un sommet international en septembre à Abidjan. Le gouvernement dit également souhaiter travailler avec des partenaires techniques et financiers pour réaliser le potentiel de l'industrie. La Communauté Internationale de la noix de coco est une organisation intergouvernementale regroupant 21 pays, qui représentent plus de 90 % de la production mondiale de noix de coco et des exportations de produits dérivés. Sa mission principale est de promouvoir le développement durable de la culture du cocotier, tout en favorisant les échanges commerciaux et l’innovation technologique.

