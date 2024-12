https://fr.sputniknews.africa/20241208/bassirou-faye-prone-des-reformes-au-sein-de-la-cedeao-pour-lutter-contre-le-terrorisme-1069609685.html

Bassirou Faye prône des réformes au sein de la CEDEAO pour lutter contre le terrorisme

Intervenant au forum de Doha, le Président sénégalais a invité la CEDEAO à ne pas abandonner les pays qui avaient quitté la Communauté face notamment à la... 08.12.2024, Sputnik Afrique

Dans le même temps, la coopération en matière de migrations et de commerce est toujours nécessaire, a-t-il fait valoir.Le Président sénégalais a également appelé à réformer l'Union africaine et les organisations régionales sur le continent. Auparavant, le leader nigérian Bola Tinoubou avait invité Faye à ramener les pays du Sahel au sein de la CEDEAO. Pour rappel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger avaient formé l'Alliance des États du Sahel le 16 septembre 2023

