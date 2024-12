https://fr.sputniknews.africa/20241207/les-ghaneens-se-rendent-aux-urnes-pour-elire-leur-president-et-les-parlementaires-1069597535.html

Les Ghanéens se rendent aux urnes pour élire leur Président et les parlementaires

Environ 18,7 millions des 34 millions de citoyens sont inscrits pour voter le dirigeant du deuxième producteur mondial de cacao et un important exportateur... 07.12.2024, Sputnik Afrique

Entretemps, le pays a subi une crise financière très forte suivie d'un défaut de paiement de la dette souveraine.Après deux mandats prévus par la Constitution, le Président sortant Nana Akufo-Addo se retire le mois prochain.12 candidats participent à l'élection, mais les principaux sont Mahamudu Bawumia, vice-président du Nouveau Parti patriotique (NPP) au pouvoir et successeur désigné d'Akufo-Addo, et John Dramani Mahama, ancien Président (2012-2016) du Congrès national démocratique (NDC) de l'opposition.Les résultats préliminaires des élections parlementaires sont attendus dimanche, et les résultats présidentiels mardi. Cependant, les premières évaluations devraient paraître plus tôt.

